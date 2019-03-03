أول تعليق من جروس بعد فوز الزمالك على بترو أتلتيكو

أكد السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى لفريق الزمالك ، خلال المؤتمر الصحفي ، بعد الفوز على بترو اتليتكو الانجولى بالجولة الرابعة بالكونفدرالية ، لعبنا بشجاعة كبيرة خلال المباراة ، وعدم التسرع في حسم اللقاء بسبب الظروف المناخية الصعبة .

وأشار جروس ، بانه راضي عن اداء لاعبيه خلال المباراة ، وتقديم مباراة جيدة أمام فريق مميز ، وتحقيق 3 نقاط في غاية الأهمية . وأكد المدير الفنى ، لا يزال لدينا مباراتين ب 6 نقاط وحظوظ الفريق قائمة وبكل قوة ، مشيرا بان 5 نقاط لا تصعد بالفريق ، والمباراتين المقبلتين فى غاية الأهمية من أجل التأهل لدور ال 8 .

وكشف جروس بان الفريق حضر الى انجولا بفترة بسيطة من أجل التغلب على الرطوبة العالية .

ووجه شكره لرئيس الزمالك على توفير طائرة خاصة للفريق ، للتغلب على الارهاق والاجهاد .

كما وجه جروس ، شكره للاعبين على الاداء الرجولى والقتالى طوال شوطى اللقاء والاصرار على الفوز