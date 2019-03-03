بالفيديو.. الزمالك يحصد 3 نقاط ثمينة في الكونفدرالية أمام مضيفه بترو أتلتيكو

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على مضيفه بترو أتلتيكو الأنجولي، بهدف نظيف، في الجولة الرابعة من دور المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية.

فوز الزمالك رفع رصيده للنقطة 5 ليصعد للمركز الثالث بالمجموعة الرابعة، بينما تجمد رصيد بترو أتليتكو عند النقطة 4 متذيلا للترتيب.

وسجل حميد أحداد هدف الزمالك الوحيد في الدقيقة 27، بعد استغلاله عرضية متقنة من جانب إبراهيم حسن، ليسكنها المغربي في شباك أصحاب الأرض.