محمد صلاح يواصل الصيام عن التهديف للمرة الثالثة على التوالي بالدوري وأمام الكبار!

واصل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي صيامه عن التهديف للمباراة الثالثة على التوالي بالدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تعادل فريقه أمام إيفرتون، في المباراة التي أقيمت على ملعب "جديسون بارك" ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من البريميرليج.

وللمرة الأولى منذ إنضمام محمد صلاح إلى صفوف الريدز قادمًا من روما، يفشل في التسجيل لثالث مباريات متتالية بالدوري، حيث كانت أخر مرة سجل فيها صلاح أمام بورنموث، في الجولة الـ26،ليفشل بعدها بالتهديف أمام مانشستر يونايتد

وواتفورد وإيفرتون.

وفقد ليفربول صدارته للدوري الإنجليزي بعد 85 يومًا كانت متصدرًا، لينتزعها مانشستر سيتي منه الصدارة بفارق نقطة.

كما فقد محمد صلاح نجم الريدز صدارته لهدافين الدوري الإنجليزي ، بعدما كان متصدرًا هدافي الدوري برصيد 17 هدف، قبل أن يسجل سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي في الجولة قبل الماضية أمام ويستهام يونايتد، ويعتلي صدارة هدافي الدوري برصيد 18 هدف.

وعلى الصعيد الأوروبي، فشل محمد صلاح مع فريقه الريدز في تهديد مرمى بايرن ميونيخ الألماني، في المباراة الأخيرة على ملعب "أنفيلد" ضمن دور 16 من ذهاب دوري أبطال أوروبا، ليواصل مسيرة عدم التسجيل أمام الفرق الكبرى لهذا الموسم.

وعلق يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن صلاح عقب التعادل السلبي أمام إيفرتون في ديربي الميرسيسايد، قائلًا: "هو يفعل كل شئ بشكل صحيح، ثم يتخذ القرار".



وواصل محمد صلاح مسيرة عدم التهديف أمام الفرق الكبرى هذا الموسم بعد الفشل في التسجيل أمام مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتشيلسي وتوتنهام وأرسنال وباريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميوينخ الألماني وإيفرتون.