أكد السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى لفريق الزمالك، أن الفريق لعب بشجاعة كبيرة أمام بترو اتليتكو الانجولى، في اللقاء الذي حسمه الابيض لصالحه بهدف نظيف بالجولة الرابعة بالكونفدرالية
وأشار جروس خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، بانه راضي عن اداء لاعبيه خلال المباراة ،وتقديم مباراة جيدة أمام فريق مميز ، وتحقيق 3 نقاط في غاية الأهمية .
وأوضح إنه لا يزال لدى الفريق مباراتين ب 6 نقاط وحظوظه قائمة بكل قوة ، مشيرا بان 5 نقاط لا
وكشف جروس بان الفريق حضر الى انجولا بفترة بسيطة من أجل التغلب على الرطوبة العالية .
ووجه شكره لرئيس الزمالك على توفير طائرة خاصة للفريق ، للتغلب على الارهاق والاجهاد، وكذلك إلى اللاعبين على الاداء الرجولى والقتالى طوال شوطى اللقاء والاصرار على الفوز.
كانت هذه تفاصيل خبر جروس: مازالت لدينا 6 نقاط.. وحظوظ الزمالك في التأهل قائمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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