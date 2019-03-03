50 الف جنية مكافأة لكل لاعب بالزمالك بعد الفوز على بترواتلتيكو

قرر المستشار مرتضى منصور ، رئيس الزمالك ، عقب فوز الفريق الاول لكرة القدم بالنادى ، على بترو اتليتكو بهدف دون

رد ، فى الجولة الرابعة للكونفدرالية الافريقية ، صرف 50 الف جنية لكللاعب بالفريق .

وقام رئيس الزمالك ، باجراء اتصال هاتفى بإسماعيل يوسف ، رئيس البعثة وعضو مجلس الادارة ، اشاد من خلاله بالاداء الرجولى والقتالى للاعبين خلال اللقاء .