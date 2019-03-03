تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة 29

اختتمت مساء اليوم منافسات الأسبوع التاسع والعشرون من الدوري الإنجليزي بتعادل فريقي ليفربول مع إيفرتون سلبيًا بدون أهداف.

وبنفس الجولة فاز مانشستر سيتي على بورنموث بهدف دون رد، واقتنص مانشستر يونايتد فوزًا صعبًا من ساوثهامبتون بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، وتعادل توتنهام مع آرسنال في ديربي

لندن بهدف لكل منهما، فيما فاز تشيلسي على فولهام بهدفين مقابل هدف.

وبهذه النتائج نستعرض لكم ترتيب الدوري الإنجليزي بعد انتهاء الجولة التاسعة والعشرون:

1- مانشستر سيتي برصيد 71 نقطة.

2- ليفربول برصيد 70 نقطة.

3- توتنهام برصيد 61 نقطة.

4- مانشستر يونايتد برصيد 58 نقطة.

5- آرسنال برصيد 57 نقطة.

6- تشيلسي برصيد 56 نقطة.

7- وولفرهامبتون 43 نقطة

8- واتفورد 43 نقطة

9- وست هام 39 نقطة

10- إيفرتون 37 نقطة

11- ليسترسيتي 35 نقطة

12- بورنموث 34 نقطة

13- كريستال بالاس 33 نقطة.

14- نيوكاسل يونايتد 31 نقطة,

15- برايتون 30 نقطة.

16- بيرنلي 30 نقطة

17- ساوثهامبتون 27 نقطة

18- كارديف 25 نقطة

19- فولهام 17 نقطة

20- هدرسفيلد 14 نقطة