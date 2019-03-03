التعادل السلبي يحسم ديربي الميرسيسايد بين ليفربول وإيفرتون والسيتي يتصدر

تعادل ليفربول أمام إيفرتون، سلبيًا دون أهداف، بديربي ميرسيسايد ، والتي أقيمت على ملعب "جوديسون بارك" ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

مجريات المباراة..

بدأت المباراة، في الدقائق الأولى بحذر بعض الشئ، ثم دخل الفريقين في اللقاء و تبادلا الهجمات بدون خطورة على الجانبين.

في الدقيقة 9، هجمة خطرة من ليوين لاعب إيفرتون ثم مررها داخل منطقة الجزاء سيرسيجرسون لاعب إيفرتون أمام مرمى ليفربول مام والذي توغل وسدد على المرمى لكن أخرجها سريعًا فان دايك لتخرج لركنية.

في الدقيقة 12، محاولة فردية من هندرسون على الجانب الأيمن وعرضية يستقبلها أوريجي يفشل في استلامها وتذهب لفينالدوم والذي يسددها بطريقة سيئة.

الدقيقة 14، توغل محمد صلاح بين دفاع إيفرتون وسدد الكرة أمام منطقة الجزاء، لكن روضها بيكفورد حارس إيفرتون ببراعة.

في الدقيقة 22، سدد أرلوند كرة

والتي أرتطمت بيد كورت زوما، وسط جدال من أجل الحصول على ركلة جزاء لكن الحكم لم يتحسب شئ.

في الدقيقة 28، هجمة خطرة عن طريق صلاح منفردًا تمامًا بالمرمى لكن تصدى لها بيكفورد بطريقة رائعة.

الدقيقة 34، مرواغات من صلاح للاعب إيفرتون حتى وصل إلى منطقة الجزاء على الجانب الأيمن ثم راوغ لاعب إيفرتون مرة أخرى بشكل رائع، ثم مررها قبل يخرجها دفاع التوفيز.

الدقيقة 38، تسديدة من ثيو والكوت بعدما مر سريعًا لكنها جاءت فوق المرمى، لتخرج لضربة مرمى.

الدقيقة 41، عرضية خطرة من روبرتسون، كاد يستقبلها أرلوند أمام المرمى منفردًا لكن رجع لوكاس دينيي سريعًا ليخرجها قبل أن تصل لأرلوند في هجمة خطيرة

لليفربول.

الدقيقة 44، عرضية من روبروتسون عبر كرة ثابتة، ضربها فان دايك بشكل سيئ لتخرج ضربة مرمى.

الشوط الثاني، وفي الدقيقة 52، رأسية من ليوين تصدى لها أليسون ببراعة، بعد عرضية من ركنية قام بها لوكاس دينيي.

الدقيقة 53، تسديدة قوية من أرلوند من ركلة حرة، تصدى لها بيكفورد، و الدقيقة 56، هجمة خطيرة لصلاح،أمام المرمى لكن كين يخرجها سريعًا بعد عركلة منه.

في الدقيقة 64 عرضية ساحرة من فيرمينو، يضربها ماني رأسية لكن ليس على المرمى، في هجمة كانت قريب من أعلان الهدف الأول للريدز.

الدقيقة 68، رأسية من فان دايك، لفابينيو منفردا أمام المرمى قبل أن يخرجها دفاع إيفرتون.

الدقيقة 83، عرضية من أرلوند عبر ضربة ركنية، ضربها ماتيب رأسية لكنها ضعيفة.

الدقيقة 86، فاول من منطقة خطيرة على ليفربول من الجانب الأيمن، نفذها لوكاس دينيي لكنها خرجت بسلام.

وبتلك النتيجة أصبح ليفربول في المركز الثاني برصيد 70 نقطة، ليتصدر مانشستر سيتي جدول الدوري برصيد 71 نقطة ، في حين رفع إيفرتون رصيده إلى 37 نقطة في المركز العاشر.