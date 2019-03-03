الزمالك يصعق أتليتكو الأنجولي بهدف وينعش آماله في التأهل بالكونفدرالية

أنعش فريق الزمالك آماله بالكونفدراليه الأفريقية ،وحقق مفاجأة بعد تغلبه على بيترو إتليتكو الأنجولي بملعبه ووسط جمهوره، بهدف نظيف باستاد 11 نوفمبر وسط العاصمة الإنجوليه لواندا في الجولة الرابعة لدور المجموعات للكونفدرالية الافريقية.

سجل الهدف المغربي حميد أحداد من عرضية رائعة من أحمد زيزو في الدقيقة 26.

رفع الزمالك رصيده إلى 5 نقاط وصعد من المركز الأخير إلى "الثاني" قبل لقاء نصر حسين داي" 4 نقاط" ثالثا" وجورماهيا الكينى المتصدر" 6 نقاط" بالجزائر ، في التاسعة مساء اليوم" بتوقيت القاهرة في نفس الجولة، بينما تجمد رصيد أتليتكو عند 4 نقاط.

جاء اللقاء تكتيكيا أكثر منه فنيا ،وفرض الزمالك أسلوب لعبه طوال شوطي اللقاء ، واستبسل جميع لاعبي الزمالك خاصة خطى الدفاع والوسط ومن خلفهم حارس المرمى محمود جنش.

وأجرى جروس المدير الفني للزمالك 3 تغييرات مهمة في الشوط الثاني بنزول عمر السعيد وإبراهيم حسن وبهاء مجدي بدلا من خالد بوطيب وأحمد زيزو وحميد احداد.

الشوط الاول

بدأ الزمالك اللقاء حذرا مع تأمين دفاعاته ومفاجأة المنافس بهجمات مرتدة شكلت بعض الخطورة وعابها البطء في فترات كثيرة.

وضح تحفظ الزمالك من خلال التوازن الهجومي الدفاعي خوفا

من الاندفاع الهجومي وترك مساحات يستغلها المنافس بسرعته وانطلاقاته.

حاول اتليتكو من خلال الانطلاقات السريعة يمينا واستغلال في فترات ليست طويلة خلف عبد الله جمعة ومن إحداها استلم ريكاردو جوب وراوغ وسدد قوية ويمسك بصعوبة محمود جنش.

يرد عبد الله جمعة ويلعب عرضية يبعدها الدفاع الانجولي بصعوبة الكرة الى الركنية.

هدف للأبيض

في الدقيقة 26 ومن هجمة منظمة تصل الكرة أحمد زيزو يلعب عرضية تمر من خالد بوطيب إلى حميد أحداد يسدد مباشرة داخل المرمى مسجلا هدف التقدم.

أعطى الهدف ثقة للاعبي الزمالك ويستلم احمد عبد العزيز بعد عدة تمريرات ويسدد في السماء.!

لم يندفع لاعبو الزمالك وكذلك المنافس بهدف تقسيم الجهد في ظل الرطوبة العالية لدرجة سقوط حميد احداد واصيب بغيبوبة بسبب الجهد المبذول مع ارتفاع نسبة الرطوبة وخرج للعلاج وعاد للملعب ثانية.

يهدر اتليتكو فرصة لإدراك التعادل من عرضية رائعة الى توني برأسه دون ضغط او رقابة تصطدم الكرة بالأرض الى فوق العارضة.

بعدها ينقذ جنش فرصة برد

فعل ولا أروع من رأسية ويلسون كارمو المدافع المتقدم في الركنية ويتصدى للعبة على مرتين.

بعدها يرد فرجاني ويهدى احداد ولكنه لم يوفق في استلام الكرة وتضيع الفرصة.

الشوط الثاني

بدأ الزمالك الشوط الثاني بنفس سيناريو الأول من حيث التوازن الدفاعي والهجومي ، ويسدد دانيلسون قوية تعلو العارضة مباشرة.

نجح محمود عبد العزيز بجهده الوفير في التغطية على زملائه والارتداد إلى الخلف لمساندة المدافعين، وأنقذ إحدى الكرات بفدائية من إحدى العرضيات إلى الركنية.

يجري جروس تغييرين متتاليين بنزول ابراهيم حسن وعمر السعيد بدلا من احمد زيزو والمغربي خالد بوطيب ، واللذان اشتكيا من الاصابة والإجهاد بسبب الرطوبة العالية.

كاد يسجل اتليتكو هدفا في الدقيقة 68 من عرضية وينقذ الحارس جنش بصعوبة.

شكل التنظيم الدفاعي من لاعب الوسط والدفاع خط منيعا في التصدى للمحاولات الأنجولية وصعب من وجود مساحات واستغلال السرعة والقوة البدنية والاعتياد على الرطوبة العالية.

سقط محمود عبد العزيز ارضا داخل منطقة جزائه في ضربة حرة لأتليتكو بسبب " كوع" من احد المهاجمين ومن حسن حظة أن الكرة برأس توني مرت فوق العارضة واستراح عبد العزيز لمدة دقيقتين ومعه زملاؤه الذين اشتكوا كثيرا من التعب والإرهاق.

يجري جروس تغييره الثالث بنزول بهاء مجدي بدلا من المغربي حميد أحداد بهدف مساندة الجبهة اليسرى وتخفيف العبء على عبدالله جمعة الذى ظهر عليه الإجهاد دفاعا وهجوما.

في الدقائق الأخيرة يتراجع لاعبو الزمالك وتتعدد الضربات الحرة للمنافس، ويتصدى الدفاع وجنش في ابعاد الكرات الخطرة.