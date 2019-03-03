الزوجي المصري يحرز ذهبية كأس العالم للخماسي الحديث

توج الزوجي أحمد الجندي وهايدي عادل بذهبية التتابع المختلط بكأس العالم للخماسي الحديث المقام حاليا علي ملاعب نادي بلاتينيوم خلال الفترة من 27 فبراير حتي 3 مارس الجاري . وأحرز الزوجي المصري الميدالية الذهبية محققاً 1432 نقطة فيما حصد الميدالية الفضية الزوجي التشيكي بمجوع نقاط 1396 ، كما فاز الزوجي المجري بالميدالية الفضية بمجموع نقاط1383 نقطة. وقد سلم جوائز البطولة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و صبحي وزير الشباب و الرياضة و كلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث وشايني فانج سكرتير عام الاتحاد الدولي والمهندس أحمد صبورالعضو المنتدب لشركة الأهلي للتنمية العقارية و المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي و الدكتور محمد حيي عضو اللجنة الطبية بالاتحاد الدولي وعوض سامي مدير البطولةوكونستانتينوس جورجيداس رئيس الأكاديمية الأوليمبية الدولية . الجدير بالذكر أن هذه الذهبية الثانية لأحمد الجندي حيث فاز أمس بذهبية فردي الرجال بمجموع نقاط 1465 . وقد أختتمت اليوم منافسات البطولة بمشاركة 31 دولـة هـم: الأرجنتين وأستراليا والنمسـا والبحرين وبيلاروسيا وبلغـاريـا وكندا والتشـيك وفنلندا وفرنسـا وجورجيا وألمـانيـا وإنجلتـرا والمجــر وأيرلندا وأمريكـا وإيطـاليـا واليـابــان وكازخسـتان وكوريا ولاتفيـا وليتـوانيـا وبـولنـدا وروسـيا وصربيا وجنـوب أفريقيـا وإسبانيا وتركيا وأوكرانيـا والمكسيك، بالإضـافـة إلـى مصـر الدولـة المنظمـة، بعـدد 85 لاعـبا و74 لاعبـة و93 إداريا ومـدربا.

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