السويس : يسعي للدخول في المنطقة الدافئة من باب النصر

مازال الفريق الأول لنادي منتخب السويس في وضع صعب بدوري القسم الثاني هذا الموسم ، ويقع الفريق في المركز الثاني عشر وأصبح الفريق مهددا بصورة كبيرة بالهبوط للقسم الثالث ، حيث من المقرر هبوط 4 فرق من كل مجموعة.
ويستضيف أبناء "الغريب" فريق النصرفي تمام الثالثة عصر الخميس القادم بالجولة 21 من منافسات مجموعة القاهرة ، ويسعي علاء نوح المدير الفني لمنتخب السويس لحصد الثلاث نقاط للدخول في منطقة الأمان.
ويعد هذا اللقاء من اللقاءات المهمة نظراً
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