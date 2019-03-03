السويس : يسعي للدخول في المنطقة الدافئة من باب النصر

مازال الفريق الأول لنادي منتخب السويس في وضع صعب بدوري القسم الثاني هذا الموسم ، ويقع الفريق في المركز الثاني عشر وأصبح الفريق مهددا بصورة كبيرة بالهبوط للقسم الثالث ، حيث من المقرر هبوط 4 فرق من كل مجموعة.

ويستضيف أبناء "الغريب" فريق النصر

في تمام الثالثة عصر الخميس القادم بالجولة 21 من منافسات مجموعة القاهرة ، ويسعي علاء نوح المدير الفني لمنتخب السويس لحصد الثلاث نقاط للدخول في منطقة الأمان.

ويعد هذا اللقاء من اللقاءات المهمة نظراً

لموقف الفريقين ، وجمع السويس 22 نقطة من 5 فوز ، 7 تعادلات ، 8 هزيمة ، فيما يدخل النصر اللقاء ويحتل المركز التاسع برصيد 24 نقطة ، جمعها من 6 فوز ، 7 تعادل ، 8 هزيمة ، ويسعي أيضاً سيد عيد المدير الفني للنصر للدخول أكثر في المنطقة الدافئة وتحقيق الفوز خارج ملعبه