مورينيو: إيفرتون يسعون لتعطيل مسيرة ليفربول نحو اللقب

أكد جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لتشيلسي ومانشستر يونايتد، أن ليفربول قدم شوط جيد أمام إيفرتون، والتي تقام على ملعب "جوديسون بارك" ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأنتهى الشوط الأول بين ليفربول وإيفرتون سلبيًا بدون أهداف.

وقال مورينيو خلال تحليله لمباراة ليفربول أمام وإيفرتون على شبكة قنوات " بي أن سبورتس": ليفربول لم يلعب بشكل

سيء خلال الشوط الأول".

وأضاف "إيفرتون يقوم بكل شيء من أجل إفساد الليلة على ليفربول وتعثرهم حول مواصلة سباق تحقيق الدوري الإنجليزي الممتاز، لكني أرى أن ليفربول يلعب بشكل جيد، وليسوا ليفربول الأشهر الماضية، من جانب القوة البدنية والتوهج".