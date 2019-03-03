شاهد.. محمد صلاح يهدر انفرادا تاما أمام مرمى إيفرتون

أهدر محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ، فرصة تهديف خطيرة لفريقه خلال الشوط الأول، من مواجهة إيفرتون والتي تقام على ملعب "جوديسون بارك" ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من على ملعب "جوديسون بارك" ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز. ومن تمريرة طولية إلى محمد صلاح تسلم اللاعب الكرة لينفرد تمامًا بالمرمى في الدقيقة 28، لكن تصدى لها بيكفورد بطريقة رائعة. شاهد الهجمة بالدقيقة 28 من عمر المباراة..

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