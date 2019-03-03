تشيلسي يعبر فولهام بصعوبة في الدوري الإنجليزي

انتزع تشيلسي فوزا صعبا من مضيفه فولهام بنتيجة 2 / 1، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، في المرحلة 29 من الدوري الإنجليزي، والتي شهدت أيضا فوز واتفورد على ليستر سيتي بنفس النتيجة.



وتقدم تشيلسي بهدف سجله جونزالو هيجواين في الدقيقة 20 وتعادل كالوم تشامبرس لفولهام في الدقيقة 27، قبل أن يسجل جورجينيو فريلو الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 31.



ورفع تشيلسي رصيده إلى 56 نقطة في المركز السادس ولديه مباراة مؤجلة مع برايتون، فيما تجمد رصيد فولهام عند 17 نقطة في المركز 19 قبل الأخير، ليقترب من الهبوط لدوري الدرجة الأولى.



يذكر أن هذا الفوز هو 17 لتشيلسي في الدوري هذا الموسم، مقابل الخسارة في ست مباريات والتعادل في خمس، فيما تعد هذه الخسارة هي العشرين لفولهام في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في أربع مباريات والتعادل في خمس.



وفي المباراة الثانية، انتزع فريق واتفورد فوزا صعبا من ضيفه ليستر سيتي 2 / 1 .



وتقدم واتفورد بهدف سجله تروي ديني في الدقيقة الخامسة وتعادل ليستر سيتي عن طريق جيمي فاردي في الدقيقة 75، قبل أن يسجل أندري جراي هدف الفوز لواتفورد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.



ورفع واتفورد رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثامن، بفارق الأهداف خلف وولفرهامبتون، وتوقف رصيد ليستر سيتي عند 35 نقطة في المركز الحادي عشر.

المصدر: موقع كورة