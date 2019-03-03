رياضة | من سيكون البطل؟.. مباريات ليفربول المتبقية في الدوري الإنجليزي بعد فقدان الصدارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من سيكون البطل؟.. مباريات ليفربول المتبقية في الدوري الإنجليزي بعد فقدان الصدارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فرط فريق ليفربول بقيادة يورجن كلوب في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لصالح منافسه مانشستر سيتي، وذلك بعد تعادله سلبيًا مع فريق إيفرتون في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الـ29 من البريميرليج بالموسم الحالي.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي "المتصدر" بـ 71 نقطة، وتنتظر "الريدز" مواجهات حاسمة ونارية في البريميرليج يحتاج لتحقيق نتائج إيجابية بها من أجل الحفاظ على آماله في حصد اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 1989-1990.

وفيما يلي نرصد لكم عبر موقع "الخليج 365 الرياضي" مواجهات الريدز القادمة في بطولة الدوري الانجليزي الممتاز:

- 10 مارس: ليفربول × بيرنلي

- 17 مارس: فولهام × ليفربول

- 31 مارس: ليفربول × توتنهام

- 5 إبريل: ساوثهامبتون × ليفربول

- 14 إبريل: ليفربول × تشيلسي

- 21 إبريل: كارديف × ليفربول

- 26 إبريل: ليفربول × هدرسفيلد

- 4 مايو: نيوكاسل يونايتد × ليفربول

- 12 مايو: ليفربول × وولفرهامبتون