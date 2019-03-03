رياضة | ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد تعثر ليفربول أمام إيفرتون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد تعثر ليفربول أمام إيفرتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فشل نادي ليفربول في تحقيق الفوز على فريق إيفرتون، حيث انتهى اللقاء بالتعادل بنتيجة 0-0 في المباراة التي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم ينجح محمد صلاح في احراز الاهداف بشباك ايفرتون، والوصول إلى صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي مع الأرجنتيني سيرجو اجويرو.

ويأتي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي :-

1- سيرجو اجويرو 18 هدف.

2- محمد صلاح 17 هدف.

3- أوباميانج 16 هدف.

4- هاري كين 16 هدف.

5- ساديو ماني 14 هدف.