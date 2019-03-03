رياضة | ترتيب الدوري الانجليزي بعد تعادل ليفربول مع إيفرتون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الانجليزي بعد تعادل ليفربول مع إيفرتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم التعادل السلبي مباراة ليفربول مع إيفرتون مساء اليوم الأحد ويأتي ذلك في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.

وبهذه النتيجة؛ يرفع نادي ليفربول رصيده إلى النقطة 70 في المركز الثاني بجدول ترتيب فرق بطولة الدوري الانجليزي الممتاز بينما أيفرتون بالمركز العاشر برصيد 37 نقطة.

وفيما يلي نرصد لكم ترتيب بطولة الدوري الانجليزي الممتاز بعد مباراة ليفربول.

1- مانشستر سيتي: 71 نقطة

2- ليفربول: 70 نقطة

3- توتنهام: 61 نقطة

4- مانشستر يونايتد: 58 نقطة

5- آرسنال: 57 نقطة

6- تشيلسي: 56 نقطة

7- وولفرهامبتون: 43 نقطة

8- واتفورد: 43 نقطة

9- وست هام: 39 نقطة

10- إيفرتون: 37 نقطة

11- ليستر سيتي: 35 نقطة

12- بورتموث: 34 نقطة

13- كريستال بالاس: 33 نقطة

14- نيوكاسل يونايتد: 31 نقطة

15- برايتون: 30 نقطة

16- بيرنلي: 30 نقطة

17- ساوثهامبتون: 27 نقطة

18- كارديف سيتي: 25 نقطة

19-فولهام: 17 نقطة

20- هيدرسفيلد: 14 نقطة