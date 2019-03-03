رياضة | صدمة جديدة في الملاعب وفاة لاعب كرة قدم أثناء المباراة (فيديو)

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الدوري الإيطالي تورينو 3 x

13:30 0 كييفو فيرونا نابولي - x

21:30 - يوفنتوس الدوري الألماني فولفسبورج 0 x

19:00 0 فيردر بريمن الدوري الإنجليزي الممتاز واتفورد 2 x

14:00 1 ليستر سيتي فولهام 1 x

16:05 2 تشيلسي إيفرتون 0 x

18:15 0 ليفربول الدوري الإسباني ريال بيتيس 0 x

17:15 2 خيتافي ريال سوسييداد 0 x

19:30 0 أتلتيكو مدريد فالنسيا 0 x

21:45 0 أتلتيك بيلباو الدوري الفرنسي الدرجة الأولى ليون 1 x

18:00 1 تولوز مارسيليا 0 x

22:00 0 سانت إيتيان الدوري المصري الممتاز طلائع الجيش 0 x

16:00 1 المصري البورسعيدي الانتاج الحربي 1 x

16:00 3 مصر المقاصة إنبي 0 x

19:00 0 وادي دجلة كأس الكونفيدرالية الأفريقية إينوجو رينجرز - نيجيريا 0 x

15:00 1 النجم الساحلي - تونس بيترو أتلتيكو - أنغولا 0 x

18:00 1 الزمالك - مصر ساليتاس - بوركينا فاسو 0 x

18:00 0 النادي الصفاقسي - تونس الهلال - السودان 0 x

18:00 0 زيسكو يونايتد - زامبيا نهضة بركان - المغرب 0 x

21:00 0 الرجاء الرياضي - المغرب نصر حسين داي - الجزائر 0 x

21:00 0 غور ماهيا - كينيا