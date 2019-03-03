رياضة | 6 لقاءات نارية في مشوار القناة لتحقيق حلم الصعود للدوري الممتاز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 6 لقاءات نارية في مشوار القناة لتحقيق حلم الصعود للدوري الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض نادي القناة بداية من الخميس المقبل لقاءات مهمة ومصيرية في سباق المنافسة للصعود لدوري الأضواء والشهرة "الدوري الممتاز" وفيما يلي نستعرض معكم اخر ستة جولات من دوري القسم الثاني للمجموعة الثانية الخاصة بفريق القناة.

يصطدم القناة في الجولة ال 21 المقبلة بنادي مصر صاحب المركز الثاني برصيد 40 نقطة من 11 فوز و 7 تعادلات و هزيمتين وله من الاهداف 39 هدف وسكن مرماه 18 هدف ويعتبر هذا اللقاء بالنسبة للقناة بستة نقاط في حالة الفوز بايقاف انتصارات المنافس وصعوده للمركز الثاني في حالة خسارة الفرق المنافسة الأخرى ويذكر ان نتيجة الدور الأول انتهي بفوز نادي مصر علي القناة بهدفين دون رد علي ملعب القناة

وفي الجولة ال22 يحل كوكاكولا الزاحف ببطء من الخلف للامام ضيفا علي القناة في مباراة رد الاعتبار لكوكاكولا والذي تعرض للهزيمة من القناة الدور الأول علي ملعبه بثنائية نظيفة ويحتل كوكا حاليا المركز الخامس برصيد 36 نقطة من 10 مباريات فوز و 6 تعادلات و4 هزائم واحرز لاعبيه 30 هدف ودخل مرماه 17 هدف

وفي الجولة ال 23 لقاء القمة ذو الحدين ما بين الترسانة والقناة علي ملعب الترسانة حيث يحتل الترسانة الان قمة جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 41 نقطة من 12 فوز و5 تعادلات و ثلاث هزائم واحرز لاعبيه 36 هدف وسكنت شباكه 13 هدف ويذكر ان لقاء الدور الاول انتهي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق

وفي الجولة ال 24 يحل الشمس ضيفا علي القناة ويحتل الشمس المركز الثامن برصيد 25 نقطة من 7 مباريات فوز و 4 تعادلات و9 هزائم وكان لقاء الدور الاول انتهي بفوز القناة بهدف نظيف علي ملعب الشمس ويعتبر اللقاء من المباريات الصعبة في طريق القناة

وفي الجولة قبل الأخيرة يحل القناة ضيفا علي دمياط ويعتبر اللقاء سهل نسبيا لموقع دمياط في فرق المؤخرة بجدول الترتيب حيث تحتل دمياط المركز قبل الأخير برصيد 14 نقطة من فوز في 3 مباريات وتعادل في 5 مباريات وخسارة في 12 لقاء سكنت شباكه 39 هدف وسجل لاعبيه 12 هدف فقط ولقاء الدور الاول بين الفريقين انتهي بفوز القناة بهدفين دون رد

وفي اللقاء الأخير ويعتبر لقاء نهائي يحل سيراميكا كليوباترا ضيفا علي القناة بملعبه ويحتل سيراميكا حاليا المركز الرابع برصيد 37 نقطة من 11 فوز و 4 تعادلات و 5 هزائم وكان لقاء الدور الاول انتهي بفوز سيراميكا بهدف نظيف

ونستنتج مما سبق انه في حال فوز القناة بثلاث لقاءات امام نادي مصر والترسانة وسيراميكا الاندية التي تنافسها مباشرة للصعود سيكون للقناة الحظ الاوفر في الصعود للدوري الممتاز.

يذكر ان شريف اشرف يحتل قمة هدافي القناة برصيد 7 اهداف.

ويحتل القناة حاليا المركز الثالث برصيد 39 نقطة من 12 فوز و3 تعادلات و5 هزائم وسجل لاعبيه 29 هدف وسكنت شباكه 14 هدف.