رياضة | ليفربول يتعثر مجددا أمام إيفرتون ويمنح مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول يتعثر مجددا أمام إيفرتون ويمنح مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط نادي ليفربول المحترف بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، في فخ التعادل السلبي في المواجهة التي جمعته بنظيره إيفرتون على ملعب جوديسون بارك، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت المباراة إضاعة الريدز فرصتين عن طريق محمد صلاح جاءت الأولى في الشوط الأول وأنقذها حارس ايفرتون بيكفورد، والثانية كانت في الشوط الثاني وأنقذها مدافع أصحاب الأرض.

وبتلك النتيجة فقد الريدز نقطتين ثمينيتين في صراع الصدارة حيث منح مانشستر سيتي صدارة الدوري منفردا برصيد 71 نقطة في حين رفع ليفربول رصيده من النقاط إلى 70 في الوصافة.

وتواجد الدولي المصري محمد صلاح على رأس التشكيلة الرسمية لليفربول في مباراة اليوم ضد إيفرتون.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد - جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - أندي روبيرتسون

الوسط: فابينيو - جورجينو فينالدوم - جوردان هندرسون

الهجوم: محمد صلاح - ديفوك أوريجي - ساديو ماني

وكان فريق مانشستر سيتي خطف صدارة الدوري الإنجليزي بعدما تغلب على فريق بورنموث بهدف دون رد في المباراة التي جرت بينهما مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من "البريميرليج".

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 71 نقطة ليتصدر الدوري الإنجليزي بفارق نقطة عن ليفربول صاحب المركز الثاني برصيد 70 نقطة، والذي تعادل مع إيفرتون بدون أهداف.