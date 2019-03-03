رياضة | قبل القمة .. 6 لاعبين مهددين بالغياب من الاهلي أمام الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل القمة .. 6 لاعبين مهددين بالغياب من الاهلي أمام الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه النادي الأهلي، منافسه فريق بتروجيت، مساء غدا الإثنين في الساعة السابعة على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويتواجد 6 لاعبين داخل النادي الأهلي مهددين بالغياب عن مباراة القمة أمام الزمالك يوم 30 مارس القادم، وتعد مباراة بتروجيت هي الأخيرة للاحمر قبل مواجهة القلعة البيضاء.

ويعد المهددين هم : محمد الشناوى، وعلي معلول، وعمرو السولية، وكريم نيدفيد، وجيرالدو، وأحمد الشيخ، ومن المقرر أن يعلن مارتن لاسارتي عن قائمة الفريق لمواجهة بتروجيت مساء اليوم.

ويسعى لاسارتي للحفاظ على بعض اللاعبين المهددين من الايقاف، واستبعادهم من القائمة لأخذ الراحة قبل لقاء فيتا كلوب الكونغولي في دوري أبطال أفريقيا.