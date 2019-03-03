رياضة | موعد مباراة الزمالك القادمة بعد الفوز على بترو أتلتيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الزمالك القادمة بعد الفوز على بترو أتلتيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق نادي الزمالك فوزاً هاماً على بترو أتلتيكو بهدف نظيف سجله المهاجم المغربي حميد أحداد مساء اليوم الأحد في الجولة الرابعة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الافريقية.

وسيكون الزمالك على موعد مع مباراة قوية يوم الأحد القادم والموافق 10 مارس أمام جور مايا وذلك في الجولة الخامسة من دور المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية.

ويأتي ترتيب مجموعة الزمالك كالتالي:

1- جور مايا: 6 نقاط

2- الزمالك: 5 نقاط

3- بترو أتلتيكو: 4 نقاط

4- نصر حسين داي: 4 نقاط