رياضة | "لسة الأماني ممكنة".. تعرف على فرص الزمالك في التأهل لدور الثمانية بالكونفيدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "لسة الأماني ممكنة".. تعرف على فرص الزمالك في التأهل لدور الثمانية بالكونفيدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبقي الفريق الكروي بالنادي الزمالك على آماله في التأهل إلي الدور ربع النهائي لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية، وذلك بعدما حقق فوزًا ثمينًا على مضيفه بترو أتليتكو الأنجولي بهدف دون رد في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بالبطولة.

وجاء هدف المباراة الوحيد عبر اللاعب المغربي حميد أحداد في الدقيقة 27 من زمن اللقاء.

- أصبح ترتيب مجموعة الزمالك بعد الفوز علي بترو أتليتكو:

1- جور ماهيا الكيني .. 6 نقاط

2- الزمالك .. 5 نقاط

3- بترو أتليتكو الأنجولي .. 4 نقاط

4- نصر حسين داي .. 4 نقاط

- المباريات المتبقية للزمالك:

يتبقي للزمالك مباراتين فقط بالمجموعة، حيث يخرج يستضيف جور ماهيا الكيني يوم 10 مارس الجاري، ويختتم مشواره في دور المجموعات بمواجهة نصر حسين داي في الجزائر يوم 17 من نفس الشهر.

- كيف يتأهل الزمالك لدور الثمانية بالكونفيدرالية؟

نرصد أبرز فرص الزمالك للتأهل لدور الثمانية بالكونفيدرالية اعتمادًا على تأهل فريق جور ماهيا معه بإعتباره صاحب الفرص الأكبر في الاندية الأربعة بالمجموعة بعد تصدره الترتيب برصيد 6 نقاط:

11 نقطة

يحتاج الزمالك للفوز في مباراتيه المتبقيتين في المجموعة وحصد (6 نقاط) من أجل التأهل مباشرة لدور الثمانية بالكونفيدرالية الإفريقية، حيث سيرتفع رصيده إلي 11 نقطة، وسيكون هناك فريق وحيد يستطيع تجاوزه أو التساوي معه في رصيد النقاط وهو فريق جور ماهيا الكيني المتصدر حاليًا بـ6 نقاط.

9 نقاط

يستطيع الزمالك حجز بطاقة التأهل لدور الثمانية حال حصد (4 نقاط) من مبارياته المتبقية بالمجموعة، بالفوز على نصر حسين داي، والتعادل مع جور ماهيا، بشرط أن يتعادل بترو أتليتكو ونصر حسين داي في مباراتهما سويًا بالجولة الخامسة، وهنا يتأهل الزمالك برفقة جور ماهيا، حيث سيكون رصيد الأبيض 9 نقاط، بينما أقصي رصيد سوف يصل إليه بطلي أنجولا والجزائر 8 نقاط.

8 نقاط:

يستطيع الزمالك التأهل لدور الثمانية حال الفوز على نصر حسين داي والخسارة من جور ماهيا، حيث سيصل رصيده إلي 8 نقاط في ختام دور المجموعات، وهنا يستطيع التأهل بشرط فوز جور ماهيا على بترو أتليتكو ونصر حسين، حيث سيكون أقصي رصيد يصل إليه بطلي أنجولا والجزائر في هذه الحالة 7 نقاط، ويصعد الزمالك وجور ماهيا لدور الثمانية.