رياضة | ترتيب مجموعة الزمالك بعد الفوز على بترو اتليتكو الأنجولي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب مجموعة الزمالك بعد الفوز على بترو اتليتكو الأنجولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي الزمالك في تحقيق الفوز على فريق بيترو اتليتكو الانجولي، بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحصد القلعة البيضاء أول ثلاث نقاط كاملة له بدور المجموعات، بعد تحقيق فوزه الأول أيضا بهذا الدور على الفريق الانجولي خارج ملعبه.

ويأتي ترتيب المجموعة كالتالي :-

1- جورماهيا 6 نقاط.

2- الزمالك 5 نقاط.

3- نصر حسين داي 4 نقاط.

4- بيترو اتليتكو 4 نقاط.

- المباريات المتبقية للزمالك:

يتبقي للزمالك مباراتين فقط بالمجموعة، حيث يخرج يستضيف جور ماهيا الكيني يوم 10 مارس الجاري، ويختتم مشواره في دور المجموعات بمواجهة نصر حسين داي في الجزائر يوم 17 من نفس الشهر.

- كيف يتأهل الزمالك لدور الثمانية بالكونفيدرالية؟

نرصد أبرز فرص الزمالك للتأهل لدور الثمانية بالكونفيدرالية اعتمادًا على تأهل فريق جور ماهيا معه بإعتباره صاحب الفرص الأكبر في الاندية الأربعة بالمجموعة بعد تصدره الترتيب برصيد 6 نقاط:

• 11 نقطة

يحتاج الزمالك للفوز في مباراتيه المتبقيتين في المجموعة وحصد (6 نقاط) من أجل التأهل مباشرة لدور الثمانية بالكونفيدرالية الإفريقية، حيث سيرتفع رصيده إلي 11 نقطة، وسيكون هناك فريق وحيد يستطيع تجاوزه أو التساوي معه في رصيد النقاط وهو فريق جور ماهيا الكيني المتصدر حاليًا بـ6 نقاط.

• 9 نقاط

يستطيع الزمالك حجز بطاقة التأهل لدور الثمانية حال حصد (4 نقاط) من مبارياته المتبقية بالمجموعة، بالفوز على نصر حسين داي، والتعادل مع جور ماهيا، بشرط أن يتعادل بترو أتليتكو ونصر حسين داي في مباراتهما سويًا بالجولة الخامسة، وهنا يتأهل الزمالك برفقة جور ماهيا، حيث سيكون رصيد الأبيض 9 نقاط، بينما أقصي رصيد سوف يصل إليه بطلي أنجولا والجزائر 8 نقاط.

• 8 نقاط:

يستطيع الزمالك التأهل لدور الثمانية حال الفوز على نصر حسين داي والخسارة من جور ماهيا، حيث سيصل رصيده إلي 8 نقاط في ختام دور المجموعات، وهنا يستطيع التأهل بشرط فوز جور ماهيا على بترو أتليتكو ونصر حسين، حيث سيكون أقصي رصيد يصل إليه بطلي أنجولا والجزائر في هذه الحالة 7 نقاط، ويصعد الزمالك وجور ماهيا لدور الثمانية.