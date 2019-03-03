رياضة | وليد أزارو يعود لقائمة الأهلي بعد غياب 58 يومًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وليد أزارو يعود لقائمة الأهلي بعد غياب 58 يومًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهر الدولي المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي في قائمة الفريق الأحمر استعدادًا لمواجهة بتروجيت، المقرر إقامتها غدًا الاثنين، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي، وذلك بعد غياب طويل بسبب الإصابة.

وليد أزارو يغيب عن قائمة الأهلي منذ 58 يومًا تقريبًا، وتحديدًا منذ مشاركته في مباراة الفريق ضد بيراميدز التي أقيمت في 4 يناير الماضي ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز، والتي شهدت إصابة اللاعب بـ"مزق" في العضلة الضامة والتي ابعدته عن المباريات الأخيرة للفريق الأحمر.

وغاب وليد أزارو عن 12 مباراة للأهلي في مختلف البطولات، بواقع (8 مباريات بالدوري الممتاز – 4 مباريات ببطولة دوري أبطال إفريقيا)، وحقق المارد الأحمر في غياب المهاجم المغربي 10 انتصارات، وتعادل في مباراة وخسر مثلها.

وشارك وليد أزارو في 11 مباراة مع الأهلي بالموسم الحالي بواقع (866 دقيقة لعب)، سجل هدفين وصنع مثلهما، وحصل على 3 إنذارات.