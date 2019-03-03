رياضة | الشيخ أحمد الفهد يعود لرئاسة المجلس الأولمبي الآسيوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشيخ أحمد الفهد يعود لرئاسة المجلس الأولمبي الآسيوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعاد المجلس الأولمبي الآسيوي، انتخاب الكويتي الشيخ أحمد الفهد الصباح رئيسا له لولاية جديدة من 5 أعوام، بعد نحو ثلاثة أشهر على إعلانه الابتعاد مؤقتا عن المناصب الأولمبية.

وأعلن الصباح تعليق مهامه في اللجنة الأولمبية الدولية في نوفمبر الماضي، وهو الذي يتولى منصبه منذ العام 1991، على خلفية تحقيق في اتهام موجه إليه من قبل الادعاء السويسري، بشبهة تزوير أشرطة على ارتباط بقضية سياسية في الكويت.

وزكت الجمعية العمومية الثامنة والثلاثين للمجلس الأولمبي الآسيوي اليوم الأحد في العاصمة التايلاندية بانكوك، الشيخ أحمد الفهد الصباح كمرشح وحيد لرئاسة المجلس لولاية جديدة من 2019 حتى 2024.

واختارت الجمعية العمومية رئيس اللجنة العمانية لمكافحة المنشطات سلطان البوسعيدي، رئيسا للجنة الطبية في المجلس الأولمبي.

أعاد المجلس الأولمبي الآسيوي، انتخاب الكويتي الشيخ أحمد الفهد الصباح رئيسا له لولاية جديدة من 5 أعوام، بعد نحو ثلاثة أشهر على إعلانه الابتعاد مؤقتا عن المناصب الأولمبية.

وأعلن الصباح تعليق مهامه في اللجنة الأولمبية الدولية في نوفمبر الماضي، وهو الذي يتولى منصبه منذ العام 1991، على خلفية تحقيق في اتهام موجه إليه من قبل الادعاء السويسري، بشبهة تزوير أشرطة على ارتباط بقضية سياسية في الكويت.

وزكت الجمعية العمومية الثامنة والثلاثين للمجلس الأولمبي الآسيوي اليوم الأحد في العاصمة التايلاندية بانكوك، الشيخ أحمد الفهد الصباح كمرشح وحيد لرئاسة المجلس لولاية جديدة من 2019 حتى 2024.

واختارت الجمعية العمومية رئيس اللجنة العمانية لمكافحة المنشطات سلطان البوسعيدي، رئيسا للجنة الطبية في المجلس الأولمبي.