رياضة | شتوتجارت يسحق هانوفر بخماسية في البوندزليجا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شتوتجارت يسحق هانوفر بخماسية في البوندزليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز شتوتجارت على ضيفه هانوفر، بخماسية مقابل هدف، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الألماني.

وعلى ملعب (مرسيدس بينز أرينا)، سجل لأصحاب الأرض كل من ماريو جوميز (ق4)، والمدافع التركي أوزان كاباك هدفين (ق16 وق45+1)، ولاعب الوسط السويسري ستيفن تسوبر هدفين (ق78 وق81).

وأحرز هدف الضيوف الوحيد، المهاجم البرازيلي جوناثاس دي جيسوس (ق68).

وبهذا الفوز، رفع شتوتجارت رصيده من النقاط إلى 19، في المركز السادس عشر، فيما توقف هانوفر عند 14 نقطة، في المركز قبل الأخير.