رياضة | خيتافي يرتقي للمربع الذهبي بالليجا بعبور ريال بيتيس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خيتافي يرتقي للمربع الذهبي بالليجا بعبور ريال بيتيس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قفز خيتافي للمركز الرابع بالدوري الإسباني، عقب فوزه على مضيفه ريال بيتيس 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم والتي شهدت أيضا فوز إيبار على سلتا فيجو 1 / صفر.

وسجل هدفي خيتافي لياندرو كابريرا في الدقيقة 20 وخايمي ماتا في الدقيقة 44، فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه لريال بيتيس سانشيز خواكين في الدقيقة 75.

ورفع خيتافي رصيده إلى 42 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطتين أمام ألافيس وتوقف رصيد ريال بيتيس عند 36 نقطة في المركز السابع.