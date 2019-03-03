رياضة | إيبار يخطف فوزا ثمينا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيبار يخطف فوزا ثمينا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق إيبار فوزا ثمينا على ضيفه سيلتا فيجو بهدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدين إيبار بالفضل في الفوز، إلى لاعبه سيرغي إينريش الذي سجل الهدف الوحيد في اللقاء قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بثلاث دقائق.

وفوت إيبار فرصة افتتاح باب التسجيل عند الدقيقة 67، بعدما أضاع مهاجمه البرازيلي شارليز دياز ركلة جزاء.