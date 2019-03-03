رياضة | تشيلسي يهزم فولهام بصعوبة في البريميرليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشيلسي يهزم فولهام بصعوبة في البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتزع تشيلسي فوزا صعبا من مضيفه فولهام بنتيجة 2 / 1، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، في المرحلة 29 من الدوري الإنجليزي، والتي شهدت أيضا فوز واتفورد على ليستر سيتي بنفس النتيجة.

وتقدم تشيلسي بهدف سجله جونزالو هيجواين في الدقيقة 20 وتعادل كالوم تشامبرس لفولهام في الدقيقة 27، قبل أن يسجل جورجينيو فريلو الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 31.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 56 نقطة في المركز السادس ولديه مباراة مؤجلة مع برايتون، فيما تجمد رصيد فولهام عند 17 نقطة في المركز 19 قبل الأخير، ليقترب من الهبوط لدوري الدرجة الأولى.

يذكر أن هذا الفوز هو 17 لتشيلسي في الدوري هذا الموسم، مقابل الخسارة في ست مباريات والتعادل في خمس، فيما تعد هذه الخسارة هي العشرين لفولهام في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في أربع مباريات والتعادل في خمس.