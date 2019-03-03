رياضة | أودينيزي يهزم بولونيا وسامبدوريا يتخطى سبال

فاز أودينيزي على ضيفه بولونيا، اليوم الأحد، بنتيجة (2-1)، على ملعب "الفريولي"، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتمكن أودينيزي من تحقيق الفوز بفضل هدفي رودريجو دي بول من ضربة جزاء وإيناسيو بوسيتو، بالدقيقتين ( 25 و79) على التوالي، بينما سجل لبولونيا رودريجو بالاسيو (39).

وبهذا الانتصار رفع أودينيزي رصيده إلى 25 نقطة في المركز الـ15 فيما تجمد بولونيا عند 18 نقطة في المركز الـ18.

وفي نفس الجولة، فاز سامبدوريا خارج الديار على مضيفه سبال، بنتيجة (2-1)، بفضل هدفي فابيو كوالياريلا في الدقيقتين (4 و11)، في حين سجل هدف أصحاب الأرض اللاعب جاسمين كورينش بالدقيقة (90+4).

وبهذا الفوز رفع سامبدوريا رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثامن بينما تجمد سبال عند 23 نقطة في المركز الـ16.

وحقق الفريقان (أودينيزي وسامبدوريا) بهذا الفوز انتصارهما الثاني على التوالي في المسابقة التي يحلق فيها يوفنتوس منفردًا بالصدارة.

وفي نفس الجولة تعادل جنوى مع فروسينوني سلبيا فارتفع رصيد الأول إلى 30 نقطة في المركز الثاني عشر، وفروسينوني إلى 17 نقطة في المركز الـ19.