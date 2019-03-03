اونلاين | مشاهدة مباراة يوفنتوس ونابولي بث مباشر رونالدو اليوم 3-3-2019 كالشيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة يوفنتوس ونابولي بث مباشر رونالدو اليوم 3-3-2019 كالشيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يوفنتوس ونابولي بث مباشر , الدوري الايطالي 2018-2019 الجولة السادسة والعشرون الدور الثاني مرحلة الاياب , في ختام مباريات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الايطالي وقمة مباريات تلك الجولة سنكون علي موعد مع مباراة يوفنتوس ونابولي في لقاء سيقام علي ملعب سان باولو معقل فريق نادي نابولي في المدينة الساحلية.

يوفنتوس يدخل المباراة وعينه علي الثلاث نقاط وتحقيق الفوز علي حساب ملاحقه نابولي من اجل الانفراد بصدارة الدوري الايطالي والاستعداد لما هو قادم من مباريات قوية هامة في المسابقة الاوروبية خاصة مباراة اتلتيكو مدريد في اياب دور ثمن النهائي من دوري ابطال اوروبا في مباراة قوية وصعبة لن تقبل القسمة علي اثنين في المقابل نابولي هو الاخر يريد الاستعداد لمباراته هو الاخر في الدوري الاوروبي لذلك ستكون الموقعة نفسية ومعنوية اكثر منها فنية بين الفريقين.

مباراة الدور الاول بين الفريقين قد انتهت بفوز اليوفي في ميدانه علي نابولي بنتيجة 3-1 في مباراة تالق فيها زملاء كريستيانو رونالدو ونجحوا في خطف النقاط الثلاث والحفاظ علي الصدارة في تلك الموقعة ورفع رصيد انتصارات اليوفي امام نابولي الي العدد 75 مقابل 35 انتصار فقط لنابولي من 161 مواجهة بين الفريقين وستكون مباراة اليوم فرصة لنابولي علي ميدانه وامام جماهيره في ايقاف قطار اليوفي وتحقيق الفوز والثلاث نقاط امام العملاق الايطالي.

مباراة اليوفي مباشر اليوم.

الدوري الايطالي

الدور الثاني

الأسبوع السادس والعشرون

استاد سان باولو

بث مباشر موعد مباراة

يوم الاحد 3 مارس 2019.

الساعة التاسعة ونصف مساءا بتوقيت مصر.