اونلاين | يلا شوت الجديد .. مشاهدة مباراة يوفنتوس ونابولي بث مباشر اليوم الاحد 3-3-2019 في الدوري الايطالي

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يلا شوت الجديد .. مشاهدة مباراة يوفنتوس ونابولي بث مباشر اليوم الاحد 3-3-2019 في الدوري الايطالي

وتولى أليجري قيادة يوفنتوس عام 2014، وقاد الفريق للتتويج بالثنائية المحلية في أربعة مواسم متتالية، واقترب من التتويج بلقب الدوري المحلي الخامس على التوالي، حيث يتصدر يوفنتوس جدول الترتيب بفارق 13 نقطة أمام نابولي أقرب ملاحقيه. يلا شوت الجديد .. مشاهدة مباراة يوفنتوس ونابولي بث مباشر اليوم الاحد 3-3-2019 في الدوري الايطالي

يدخل كل من يوفنتوس ونابولي في تحدي جديد من نوعه وذلك في بطولة الدوري الايطالي اللقاء القوي الذي ينتظرة اكثر من ملاين المشاهدين وذلك لما له من اهمية كبيرة اليوفي الذي يدخل هذة المباراة وهو يأمل في الانتصار وذلك بالاعتماد الكلي علي اللاعب الكبير رونالدو الذي اصبح اساسي بتشكيلة يوفنتوس.

يلا شوت الجديد .. مشاهدة مباراة يوفنتوس ونابولي بث مباشر اليوم الاحد 3-3-2019 في الدوري الايطالي

وفي البداية نتذكر معكم علي انة من المقرر ان تنطلق بداية اللقاء وذلك في تمام الساعة 10:30 مساءاً بتوقيت السعودية 9:30 مساءاً بتوقيت مصر علي ان تقوم قناة بي ان سبورت الرياضية 4 بنقل المباراة بتعليق عصام الشوالي.

يلا شوت الجديد .. مشاهدة مباراة يوفنتوس ونابولي بث مباشر اليوم الاحد 3-3-2019 في الدوري الايطالي



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يلا شوت الجديد .. مشاهدة مباراة يوفنتوس ونابولي بث مباشر اليوم الاحد 3-3-2019 في الدوري الايطالي



من المؤكد ان يبدء المدير الفني ليوفنتوس لقاء الليلة بكل من فويتشيك تشيزني في حراسة المرمى، أليكس ساندرو، جيورجيو كيليني، دانييلي روجاني، ماتيا دي شيليو، بليز ماتويدي – ميراليم بيانيتش – رودريجو بينتانكور، كريستيانو رونالدو، ماريو ماندزوكيتش، باولو ديبالا.

المباراة يوفنتوس ونابولي

البطولة الدوري الايطالي

التاريخ 3/3/2019

التوقيت الساعة التاسعة والنصف في القاهرة