اونلاين | يلا شوت الجديد .. مشاهدة مباراة يوفنتوس ونابولي بث مباشر اليوم الاحد 3-3-2019 في الدوري الايطالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت الجديد .. مشاهدة مباراة يوفنتوس ونابولي بث مباشر اليوم الاحد 3-3-2019 في الدوري الايطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يلا شوت الجديد .. مشاهدة مباراة يوفنتوس ونابولي بث مباشر اليوم الاحد 3-3-2019 في الدوري الايطالي
وتولى أليجري قيادة يوفنتوس عام 2014، وقاد الفريق للتتويج بالثنائية المحلية في أربعة مواسم متتالية، واقترب من التتويج بلقب الدوري المحلي الخامس على التوالي، حيث يتصدر يوفنتوس جدول الترتيب بفارق 13 نقطة أمام نابولي أقرب ملاحقيه.
يلا شوت الجديد .. مشاهدة مباراة يوفنتوس ونابولي بث مباشر اليوم الاحد 3-3-2019 في الدوري الايطالي
يلا شوت الجديد .. مشاهدة مباراة يوفنتوس ونابولي بث مباشر اليوم الاحد 3-3-2019 في الدوري الايطالي
وفي البداية نتذكر معكم علي انة من المقرر ان تنطلق بداية اللقاء وذلك في تمام الساعة 10:30 مساءاً بتوقيت السعودية 9:30 مساءاً بتوقيت مصر علي ان تقوم قناة بي ان سبورت الرياضية 4 بنقل المباراة بتعليق عصام الشوالي.
يلا شوت الجديد .. مشاهدة مباراة يوفنتوس ونابولي بث مباشر اليوم الاحد 3-3-2019 في الدوري الايطالي
ونحن في “الخليج 365” نعمل علي توفير رابط يمكن من خلاله متابعة مباراة يوفنتوس ونابولي بث مباشر في الدوري الايطالي اليوم بدون تقطيع كما نوفر لكم تشكيلة الفريقين واخر الاخبار الخاصة بكل فريق قبل بدء اللقاء مباشرة.
يلا شوت الجديد .. مشاهدة مباراة يوفنتوس ونابولي بث مباشر اليوم الاحد 3-3-2019 في الدوري الايطالي
من المؤكد ان يبدء المدير الفني ليوفنتوس لقاء الليلة بكل من فويتشيك تشيزني في حراسة المرمى، أليكس ساندرو، جيورجيو كيليني، دانييلي روجاني، ماتيا دي شيليو، بليز ماتويدي – ميراليم بيانيتش – رودريجو بينتانكور، كريستيانو رونالدو، ماريو ماندزوكيتش، باولو ديبالا.
المباراة يوفنتوس ونابولي
البطولة الدوري الايطالي
التاريخ 3/3/2019
التوقيت الساعة التاسعة والنصف في القاهرة