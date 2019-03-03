اونلاين | يلا شوت LiveHD7 .. مشاهدة مباراة يوفنتوس ونابولي بث مباشر اليوم الأحد 3 / 3 / 2019 الدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت LiveHD7 .. مشاهدة مباراة يوفنتوس ونابولي بث مباشر اليوم الأحد 3 / 3 / 2019 الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريقي يوفنتوس ونابولي ضمن بطولة الدوري الإيطالي الدرجة الأولي 2019، الدور الثاني، مواجهة من العيار الثقيل يطمح فيها المتصدر في مواصلة الإنتصارات التي يحققها في البطولة المحلية، فهل ينجح بالظفر بثلاث نقاط جديدة تقربه من اللقب الذي يعتبر محسوم له، خصوصا أنه لم يخسر في أي مواجهة، ويتمني رفاق اللاعب الكبير رونالدو في الفوز علي حساب الوصيف نادي نابولي، بينما يتمني الأخير الظفر بثلاث نقاط هامة للغاية.

تنطلق المواجهة بين فريقي يوفنتوس ونابولي في تمام الساعة 22:30 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 21:30 بتوقيت القاهرة.

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مشاهدة مباراة يوفنتوس ونابولي

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