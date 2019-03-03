اخبار الرياضه

اونلاين | مشاهدة مباراة يوفنتوس ونابولي بث مباشر والقنوات الناقلة 3 / 3 / 2019

0 نشر
0 تبليغ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة يوفنتوس ونابولي بث مباشر والقنوات الناقلة 3 / 3 / 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

 يخوض يوفنتوس مواجهة مع نابولي اليوم خلال مباراة ضمن مباريات الجولة الخامسة  والعشرين من منافسات لكرة القدم وستقام المباراة على ملعب ( يوفنتوس آرينا ) ويحتل فريق يوفنتوس المركز الثاني برصيد 54 نقطة , بينما يحتل نابولي الصدارة برصيد 56 نقطة.  3-3-2019

موعد مباراة يوفنتوس ونابولي والقنوات الناقلة والبث المباشر

موعد مباراة يوفنتوس ونابولي مباشر يوتيوب

تقام اليوم مباراة  يوفنتوس ونابولي الساعة 09:45 بتوقيت القاهرة وفلسطين، وفي تمام الساعة 10:45 بتوقيت مكة المكرمة والعراق.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ونابولي

وتذاع المباراة علي قناة بي ان سبورت 4 

تعليق : فهد العتيبي

بث مباشر يوفنتوس ونابولي

يوفنتوس ونابولي

الكلمات الدلائليه

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى