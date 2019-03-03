اونلاين | مشاهدة مباراة يوفنتوس ونابولي بث مباشر والقنوات الناقلة 3 / 3 / 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة يوفنتوس ونابولي بث مباشر والقنوات الناقلة 3 / 3 / 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض يوفنتوس مواجهة مع نابولي اليوم خلال مباراة ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم وستقام المباراة على ملعب ( يوفنتوس آرينا ) ويحتل فريق يوفنتوس المركز الثاني برصيد 54 نقطة , بينما يحتل نابولي الصدارة برصيد 56 نقطة. 3-3-2019

موعد مباراة يوفنتوس ونابولي والقنوات الناقلة والبث المباشر

موعد مباراة يوفنتوس ونابولي مباشر يوتيوب

تقام اليوم مباراة يوفنتوس ونابولي الساعة 09:45 بتوقيت القاهرة وفلسطين، وفي تمام الساعة 10:45 بتوقيت مكة المكرمة والعراق.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ونابولي

وتذاع المباراة علي قناة بي ان سبورت 4

تعليق : فهد العتيبي

بث مباشر يوفنتوس ونابولي

يوفنتوس ونابولي