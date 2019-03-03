اونلاين | beIN SPORT HD4 رابط شغال بث مباشر jufentus.. مشاهدة مباراة يوفنتوس ونابولي.. شاهد مباراة رونالدو اليوم يلا شوت YOUTUBE

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تنطلق في تمام الساعة التاسعه ونصف مساءاً بتوقيت القاهرة مشاهدة مباراة يوفنتوس ونابولي في القمة الايطاليه في الجولة السادس وعشرون من الدوري الايطالي الممتاز وينتظر كل عشاق الكرة القدم في كل مكان بث مباشر مباراة يوفنتوس ونابولي الآن

beIN SPORT HD4 رابط شغال بث مباشر jufentus.. مشاهدة مباراة يوفنتوس ونابولي.. شاهد مباراة رونالدو اليوم يلا شوت YOUTUBE

اشتعل صراع الدوري الإيطالي بين يوفنتوس المرشح بقوة للحفاظ على لقبه وبين نابولي ومع اقتراب الموسم على نهايته، يذكركم جول بالمباريات المتبقية لكل فريق

beIN SPORT HD4 رابط شغال بث مباشر jufentus.. مشاهدة مباراة يوفنتوس ونابولي.. شاهد مباراة رونالدو اليوم يلا شوت YOUTUBE

يبحث يوفنتوس عن منافس حقيقي له على لقب الدوري الإيطالي في السنوات القليلة الأخيرة ومع هبوط مستوى العملاقين ميلان والإنتر، لا يوجد سوى نابولي الذي يحاول ملاحقة السيدة العجوز ولكن هذه العجوز تصل إلى اللقب أسرع من الجميع بثبات كبير في المستوى وأرقام قياسية يتم تحطيمها موسم بعد أخر مما يجعل منافسة الجيل الحالي أشبه بالمستحيل.

beIN SPORT HD4 رابط شغال بث مباشر jufentus.. مشاهدة مباراة يوفنتوس ونابولي.. شاهد مباراة رونالدو اليوم يلا شوت YOUTUBE

وفي نسخة الموسم الحالي يبتعد اليوفي عن البارتينوبي بفارق 13 نقطة بالتمام والكمال وهو ما يجعل المنافسة في الكالتشيو هي الأسوأ في الوقت الحالي بسبب الفارق الكبير من النقاط بين المركزين الأول والثاني، ولكن مع تبقي جدول صعب للغاية لحامل اللقب، فأن الفرصة لازالت مواتية لاشتعال المنافسة أكثر فأكثر في الأسابيع المقبلة.

beIN SPORT HD4 رابط شغال بث مباشر jufentus.. مشاهدة مباراة يوفنتوس ونابولي.. شاهد مباراة رونالدو اليوم يلا شوت YOUTUBE