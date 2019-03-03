اونلاين | بث مباشر| مباراة (يوفنتوس ونابولي) اليوم الأحد 3-3-2019 القمة الأيطالية يلا شوت - YOUTUBE HD

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر| مباراة (يوفنتوس ونابولي) اليوم الأحد 3-3-2019 القمة الأيطالية يلا شوت - YOUTUBE HD والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال جيوفاني جاليوني المدير الفني السابق لفريق أودينيزي وأحد أبرز المقربين لماسيميليانو أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس أن الأخير سيرحل عن تدريب الفريق الشهير بـ "السيدة العجوز" عقب نهاية الموسم الحالي. وقال جاليوني في تصريحات إذاعية نقلتها صحيفة توتو سبورت: "أعتقد أن مغامرة أليجري مع يوفنتوس قد انتهت" كما أضاف المدرب الإيطالي: "أليجري رفض عرضًا لتدريب ريال مدريد في الصيف الماضي". وكانت تقارير إيطالية عديدة قد أكدت أن جلسة ستجمع أليجري مع إدارة يوفنتوس في شهر أبريل المقبل، لحسم مسألة استمراره، وأضافت التقارير ذاتها أن الانفصال إذا حدث سيكون بطريقة ودية بين الطرفين. يقدم «الخليج 365 سبورت»، بثًا مباشرًا لمباراة يوفنتوس ونابولي، في الجولة الـ 26 من الدوري الإيطالي

ومن المقرر، أن تقام المباراة على ملعب سان باولو، وتنقلها قناة بي إن سبورتس 4.

ويدير المباراة «جيانلوكا روكي» حكمًا للساحة، على أن يعلق على اللقاء عصام الشولي.

ويحتل يوفنتوس صدارة ترتيب جدول الدوري الإيطالي برصيد 69 نقطة، بينما يأتي نابولي في الوصافة برصيد 56 نقطة.