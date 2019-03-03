اونلاين | بث مباشر jufentus.. مشاهدة مباراة يوفنتوس ونابولي.. شاهد مباراة رونالدو اليوم

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بث مباشر jufentus.. مشاهدة مباراة يوفنتوس ونابولي.. شاهد مباراة رونالدو اليوم

اشتعل صراع الدوري الإيطالي بين يوفنتوس المرشح بقوة للحفاظ على لقبه وبين نابولي ومع اقتراب الموسم على نهايته، يذكركم جول بالمباريات المتبقية لكل فريق

بث مباشر jufentus.. مشاهدة مباراة يوفنتوس ونابولي.. شاهد مباراة رونالدو اليوم

يبحث يوفنتوس عن منافس حقيقي له على لقب الدوري الإيطالي في السنوات القليلة الأخيرة ومع هبوط مستوى العملاقين ميلان والإنتر، لا يوجد سوى نابولي الذي يحاول ملاحقة السيدة العجوز ولكن هذه العجوز تصل إلى اللقب أسرع من الجميع بثبات كبير في المستوى وأرقام قياسية يتم تحطيمها موسم بعد أخر مما يجعل منافسة الجيل الحالي أشبه بالمستحيل.

بث مباشر jufentus.. مشاهدة مباراة يوفنتوس ونابولي.. شاهد مباراة رونالدو اليوم

وفي نسخة الموسم الحالي يبتعد اليوفي عن البارتينوبي بفارق 13 نقطة بالتمام والكمال وهو ما يجعل المنافسة في الكالتشيو هي الأسوأ في الوقت الحالي بسبب الفارق الكبير من النقاط بين المركزين الأول والثاني، ولكن مع تبقي جدول صعب للغاية لحامل اللقب، فأن الفرصة لازالت مواتية لاشتعال المنافسة أكثر فأكثر في الأسابيع المقبلة.