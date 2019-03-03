انت الان تتابع تفاصيل خبر فوز عسير لتشيلسي في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 3 مارس 2019 08:20 مساءً - انتزع نادي تشيلسي فوزاً صعباً من مضيفه فولهام بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعتهما، الأحد، في ديربي لندني، ضمن المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

تقدم تشيلسي بهدف سجله مهاجمه الأرجنتيني غونزالو هيغواين في الدقيقة الـ20، وتعادل كالوم تشامبيرس لفولهام في الدقيقة 27 قبل أن يسجل الإيطالي جورجينيو فريلو الهدف الثاني لـ "البلوز" في الدقيقة الـ31.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 56 نقطة في المركز السادس ولديه مباراة مؤجلة مع برايتون، فيما تجمد رصيد فولهام عند 17 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير ليقترب من الهبوط لدوري الدرجة الأولى.

وهذا الفوز هو الـ17 لتشيلسي في الدوري هذا الموسم، مقابل الخسارة في ست مباريات، والتعادل في خمس، في حين تعد هذه الخسارة هي العشرين لفولهام في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في أربع مباريات والتعادل في 5.

