الدوري الإيطالي: تورينو يكرم وفادة كييفو بثلاثية نظيفة

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تورينو يكرم وفادة كييفو بثلاثية نظيفة

أكرم تورينو وفادة ضيفه كييفو فيرونا بثلاثية نظيفة الأحد في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وعانى تورينو لإلحاق الخسارة بضيفه، اذ انتظر حتى الدقيقة 76 لافتتاح التسجيل عبر مهاجمه الدولي أندريا بيلوتي، قبل أن يعزز بهدفين في الوقت بدل الضائع عبر توماس رينكون (90+2) وسيموني تساتسا (90+3).

وعزز تورينو موقعه في المركز السادس برصيد 41 نقطة بفارق الأهداف أمام لاتسيو الذي كان تغلب على جاره روما 3-صفر السبت، فيما تجمد رصيد كييفو فيرونا عند 10 نقاط في المركز الأخير.

وصعد سمبدوريا إلى المركز الثامن مؤقتا بفوزه على مضيفه سبال بهدفين لفابيو كوالياريلا (4 و11) رافعا رصيده إلى 19 هدفا هذا الموسم فلحق بمهاجم يوفنتوس الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صدارة لائحة الهدافين، مقابل هدف للسلوفيني ياسمين كورتيتش (90+4).

ورفع سمبدوريا رصيده إلى 39 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام أتالانتا الذي يستضيف فيورنتينا لاحقا، فيما تجمد رصيد سبال عند 23 نقطة وتراجع إلى المركز السادس عشر بفارق نقطتين خلف أودينيزي الفائز على ضيفه بولونيا بهدفين للأرجنتينيين رودريغو دي بول (25 من ركلة جزاء) وإينياسيو بوسيتو (79) مقابل هدف للأرجنتيني رودريغو بالاسيو (39).

وتعادل جنوى مع فروزينوني صفر-صفر.

ويلعب لاحقا أيضا نابولي مع يوفنتوس.