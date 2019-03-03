الان تتابع تحديد ألوان النصر والوصل في أولى جولات دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل عُقد الاجتماع الفني لمباراة الوصل الإماراتي وضيفه، النصر السعودي، التي ستُلعب غدا الاثنين باستاد زعبيل، لحساب أولى جولات دور المجموعات، بدوري أبطال آسيا.
وتقرر أن يرتدي الوصل المستضيف، الزي الأصفر، على أن يظهر النصر باللون الأبيض.
ويلعب الفريقان ضمن المجموعة الأولى، إلى جانب الزوراء العراقي، وذوب آهن الإيراني.
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