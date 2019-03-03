الامارات | الوصل يواجه شباب الأهلي والشارقة مع الظفرة في نصف نهائي كأس رئيس الدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن الوصل يواجه شباب الأهلي والشارقة مع الظفرة في نصف نهائي كأس رئيس الدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوقعت قرعة الدور نصف النهائي لمسابقة كأس رئيس الدولة لكرة القدم التي سحبت اليوم الأحد بمقر اتحاد كرة القدم في دبي، الوصل مع شباب الأهلي في صدام قوي ومثير بين الفريقين الكبيرين، فيما سيتواجه الشارقة متصدر دوري الخليج العربي مع الظفرة في تحد جديد بين الفريقين أيضا بعدما تواجها ذهابا وإيابا في دوري الخليج العربي، وحدد اتحاد الكرة 16 الجاري موعدا لإقامة مباراتي الدور نصف النهائي في البطولة بدلا عن الموعد السابق يومي 14 و15 من ذات الشهر وذلك تعارضه مع موعد مباراة الوحدة وبني ياس في الدور نصف النهائي لكأس الخليج العربي.

وقام بسحب القرعة اللاعب الدولي السابق عبد القادر حسن.

يذكر أن الوصل صعد لهذا الدور على حساب الفجيرة، فيما صعد شباب الأهلي على حساب النصر وجاء تأهل الشارقة بعد فوزه على فريق الإمارات وصعد الظفرة لهذه المرحلة بفوزه على دبا.