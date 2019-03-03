شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول..الزمالك يتقدم على بترو أتلتيكو بهدف دون رد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

انتهى الشوط الأول من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مع مضيفه بترو أتلتيكو الأنجولي في اللقاء الذي يجمع الفريقين حاليا على ملعب 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية لواندا في الجولة الرابعة من دور المجموعات بالبطولة الكونفدرالية بتقدم الزمالك بهدف دون رد .

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمود عبدالرحيم “جنش” في حراسة المرمى ومحمود حمدي “الونش” ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز وعبد الله جمعة في خط الدفاع

وفرجاني ساسي ومحمود عبدالعزيز “زيزو” وحميد أحداد ويوسف إبراهيم “أوباما” وأحمد سيد “زيزو” في خط الوسط وخالد بو طيب في خط الهجوم .

وبدأت المباراة سريعة من جانب الفريقين وحاول أصحاب الأرض فرض سيطرتهم مبكرا ولعب الزمالك على العرضيات من الجانبين وحصل على ركنية نفذها جمعة بدون خطورة بعدها مرر النقاز عرضية شتتها الدفاع ورد بيترو أتلتيكو بهجمات سريعة وحصل على ركلة ركنية من الجانب الأيمن وصلت عرضية وسددها المهاجم الأنجولي برأسية قوية يبعدها جنش لركنية جديدة مرت بدون خطورة على الزمالك في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة .

ويسدد مهاجم بترو أتلتيكو الكرة أرضية من خارج منطقة الجزاء تمر بجوار القائم الأيمن لمرمى جنش إلى خارج الملعب بدون خطورة بعدها تنحصر الكرة في وسط الملعب بين لاعبي الفريقين .

ورغم نشاط الفريق الأنجولي في وسط الملعب إلا أنه لم يشكل خطورة على مرمى جنش وسط محاولات وتسديدات من وسط الملعب تصل بسهولة لجنش طوال الربع ساعة الاولى من عمر المباراة .

وحاول خالد بوطيب فتح ثغرة بالدفاع الأنجولي ولكن الحكم يحتسب ركلة حرة على مهاجم الزمالك بعدها يمرر بوطيب الكرة بالكعب لأحداد لكن يشتتها الدفاع الأنجولي لتمر بدون خطورة في الدقيقة 18 من عمر المباراة .

وشهدت الدقيقة 20 هجمة خطيرة للزمالك عن طريق بوطيب الذي حاول تمرير الكرة لأحداد ليبعدها الدفاع وتصل لأوباما في الجانب الأيمن يهيئ الكرة للنقاز الذي مررها عرضية كادت أن تصل لبوطيب أمام المرمى لكن يشتتها الدفاع بعيدا .

ومن هجمة منظمة يمررها حميد أحداد لجمعة في الجانب الأيسر يرسلها عرضية متقنة ويشتتها الدفاع قبل وصولها لبوطيب بعدها يحصل الزمالك على ركنية يمررها أوباما من الجانب الأيمن عرضية يلعبها أحداد برأسية يتصدى لها الحارس في الدقيقة 24 من عمر المباراة .

ويواصل الزمالك محاولاته وينجح في الدقيقة 27 من عمر المباراة في تسجيل هدف التقدم عن طريق المغربي حميد أحداد بعد عرضية أرضية متقنة من أحمد سيد “زيزو” من الجانب الأيمن لتمر من الدفاع وتصل لأحداد داخل المنطقة ليودعها بيمينه في الشباك معلنا تقدم الزمالك بهدف دون رد .

ويحاول الفريق الأنجولي تعويض النتيجة بعد هدف الزمالك فيما أغلق لاعبو الزمالك منطقة الوسط ويسدد أحمد سيد “زيزو” كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تخرج أعلى مرمى بترو أتلتيكو إلى خارج الملعب .

ويحاول الزمالك مجددا عن طريق أحداد الذي سقط على أرضية الملعب في كرة مشتركة وتلقى العلاج ليعود ويستأنف المباراة في الدقيقة 37 .

ويرد بترو أتلتيكو بهجمة منظمة وتسديدة من خارج منطقة الجزاء تمر على يمين جنش إلى خارج الملعب ويعود من جديد أصحاب الأرض في محاولة هجومية وعرضية من الجانب الأيسر تمر من أمام دفاع الزمالك ورأسية مهاجم بترو أتلتيكو تخرج أعلى مرمى جنش إلى خارج الملعب في الدقيقة 42 من عمر المباراة .

وتهدأ المباراة في لحظاتها الأخيرة ويحاول ساسي وأوباما فتح ثغرة هجومية من وسط الملعب ولكن بدون خطورة على مرمى أصحاب الأرض ويحصل الفريق الأنجولي على ركنية تمر من دفاع الزمالك ليحولها مهاجم بترو أتلتيكو برأسية قوية ترتطم بالأرض وينقذها جنش ببراعة في الدقيقة 45 من عمر المباراة وبعدها تمر اللحظات الأخيرة بدون خطورة لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف دون رد .