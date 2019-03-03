شكرا لقرائتكم خبر عن أحداد يتقدم للزمالك بهدف أمام بترو أتلتيكو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب سجل المغربي حميد أحداد هدف لنادي الزمالك أمام بترو أتليتكو في الدقيقة 25 في الجولة الرابعة لدور المجموعات بالكونفيدرالية الأفريقية . واستقبل اللاعب المغربي كرة أرضية قبل أن يسجلها في المرمى.

كانت هذه تفاصيل خبر أحداد يتقدم للزمالك بهدف أمام بترو أتلتيكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.