شكرا لقرائتكم خبر عن النجم الساحلي التونسي يفوز على إينوجو رينجرز النيجيرى في الكونفيدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق النجم الساحلى فوزاً غالياً خارج ملعبه على فريق إينوجو رينجرز النيجيرى بهدفين للاشيء في لقائهما في إطار الجولة الرابعة للمجموعة الثانية في دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية. سجل هدفي الفريق التونسي ماهر الحناشى في الدقيقة التاسعة عشرة وإيهاب المساكنى في الدقيقة 69 من ركلة جزاء ليرتفع بذلك رصيد النجم الساحلي إلى سبع نقاط. ويتصدر المركز الأول في المجموعة مؤقتا انتظارا لمباراة الصفاقسى التونسى وساليتاس، ممثل بوركينا فاسو، بينما تجمد رصيد إينوجو عند أربع نقاط.

كانت هذه تفاصيل خبر النجم الساحلي التونسي يفوز على إينوجو رينجرز النيجيرى في الكونفيدرالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.