مفاجآت في قائمة الأهلي أمام بتروجيت

قام المدير الفني لفريق النادي الأهلي، مارتن لاسارتي عن القائمة التي ستخوض مباراة بتروجيت، والمقرر لها غدًا الإثنين ضمن حسابات الأسبوع الـ26 من مسابقة الدوري.

وشهدت القائمة عودة المغربي وليد أزارو ومحمد الشناوي وصلاح محسن وأحمد فتحي بعد غيابهم الفترة الماضية بسبب الإصابة، في المقابل تواجد النيجيري جونيور أجايي ضمن المتواجدين في قائمة الأهلي بعدما غادر مران اليوم بسبب الإصابة.

كما استقر لاسارتي على اختيار أحمد طارق سليمان كحارس ثالث للفريق في ظل غياب شريف إكرامي للإصابة.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - أحمد طارق سليمان.

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - رامي ربيعة - علي معلول - أحمد فتحي.

خط الوسط: هشام محمد - كريم نيدفيد - رمضان صبحي - حسين الشحات - ناصر ماهر - حمدي فتحي - جيرالدو.

خط الهجوم: مروان محسن - وليد أزارو - صلاح محسن - جونيور أجايي.

وشهدت القائمة غياب كل من: شريف اكرامي، باسم علي، محمود وحيد، محمد نجيب، سعد سمير، حسام عاشور، عمرو السولية، إسلام محارب، صالح جمعة، محمد شريف، وليد سليمان، محمد محمود، عمرو جمال لأسباب مختلفة بين أمور فنية أو للإصابة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 48 نقطة من 21 مباراة، في المقابل يتواجد بتروجيت في المركز الثاني عشر برصيد 25 نقطة.