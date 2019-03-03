تركي آل شيخ يشكل لجنة لإطلاق برنامج اجتماعي خدمي

قام مالك نادي بيراميدز، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم المستشار تركي آل الشيخ،، بتشكيل لجنة برئاسة حسام البدري رئيس النادي، وعضوية محمد العاصي المدير التنفيذي، وأحمد عفيفي المتحدث الرسمي، من أجل البدء في إجراءات إطلاق برنامج اجتماعي خدمي تحت اسم "بنحب مصر".
ويشرف على هذه اللجنة، الإماراتي سالم الشامسي، نائب رئيس النادي، لمراجعة كافة الجهات المعنية والتأكد من الحصول على كافة الموافقات الرسمية اللازمة تمهيدًا لإطلاق هذا البرنامج.
ويبدأ فريق العمل في استقبال الأفكار والمقترحات بعد إنهاء كافة الإجراءات الرسمية اللازمة، سعيًا منه لتمكين البرنامج من تغطية أكبر قدر ممكن من المجالات والخدمات الخيرية والاجتماعية والرياضية.
وكان بيراميدز قد أعلن تخصيص 100 مليون جنيه لأهداف اجتماعية وخدمية.
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