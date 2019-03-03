مورينيو: سيتصدر البريميرليج هذا الأسبوع سيحسم اللقب

صرح المدير الفني اليابق لفريقي تشيلسي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين البرتغالي جوزيه مورينيو أن ديربي ليفربول سيلعب دورًا محوريًا في قدرة فريق ليفربول على التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب بريميرليج برصيد 71 نقطة، بفارق نقطتين امام ليفربول الذي يمتلك فرصة استعادة الصدارة في حالة فوزه على غريمه إيفرتون ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين.

وتحدث مورينيو عن ديربي ليفربول خلال تحليله المواجهة على شاشة beIN Sports قائلًا: "مواجهة اليوم هامة للغاية بالنسبة لفريق ليفربول على الجانب النفسي، من الضروري أن يؤكد الفريق أفضليته النفسية في مواجهات الديربي".

وتابع المدير الفني البرتغالي متحدثًا عن صراع القمة: "مانشستر سيتي تتبقى له مواجهات صعبة للغاية، وليفربول أيضًا، مواجهة اليوم هي واحدة من أصعب تلك المواجهات، أعتقد أن من ينهي الأسبوع الحالي متصدرًا سيحسم اللقب".

وبدأ مورينيو الموسم الحالي مديرًا فنيًا لفريق مانشستر يونايتد، قبل أن تتم إقالته بسبب تراجع نتائج الفريق، وتولى النرويجي أولي جونار سولشاير القيادة الفنية للفريق الإنجليزي خلفًا له.