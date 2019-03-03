شكرا لقرائتكم الزمالك يتقدم على بترو أتلتيكو 1 - 0 فى الشوط الأول... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول بين الزمالك وبترو أتلتيكو الأنجولى بتقدم الفريق الأبيض بهدف دون رد سجله المغربى حميد أحداد، فى المباراة المُقامة بينهما حاليا، على استاد 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية "لواندا"، ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات فى بطولة الكونفدرالية، ويحتل الزمالك المركز الأخير فى المجموعة الرابعة قبل المباراة بنقطتين ويتصدرها جورماهيا الكينى بـ6 نقاط وخلفه نصر حسين داى وبترو أتلتيكو ولكل منهما 4 نقاط.

دخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:"محمود جنش فى حراسة المرمى، حمدى النقاز، محمود الونش، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة فى خط الدفاع، محمود عبد العزيز وفرجانى ساسى وأمامهما أحمد زيزو وأوباما وحميد أحداد فى خط الوسط، خالد بوطيب فى خط الهجوم".

جاءت البداية هجومية من الزمالك من خلال انطلاقات حمدى النقاز على الجبهة اليمنى ونجح بترو أتلتيكو فى العودة سريعة وشكل لاعبيه الخطورة على مرمى الأبيض عن طريق رأسية لتياجو أزولا حولها جنش إلى ركنية ثم واصل لاعبى الفريق الأنجولى الضغط وسط تألق جنش ثم استعاد الأبيض زمام الأمور من خلال انطلاقات جبهته اليمنى ونشاط لاعبى الوسط.

فى الدقيقة 27، نجح المغربى حميد أحداد فى خطف الهدف الأول لزمالك بعد انطلاقة من أحمد زيزو من جهة اليمين ثم أرسل عرضية أرضية وصلت إلى أحداد الذى سددها مباشرة فى شباك الفريق الأنجولى وسط أحداد فى الدقيقة 35 نتيجة شعوره بدوران تأثراً بالأجواء المناخية والرطوبة ولكن عاد سريعاً لاستكمال اللقاء وكاد إن يخطف بترو أتلتيكو هدف التعادل فى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول من رأسية ولكن تألق جنش فى التصدى للكرة ليحافظ للأبيض على تقدمه.