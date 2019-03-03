شكرا لقرائتكم فيديو.. تشيلسي يضرب فولهام بهدفين لهدف فى الدوري الإنجليزي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق فريق تشيلسي الإنجليزي فوزا صعبا خارج الأرض على مضيفه فولهام بنتيجة 2-1 ، خلال المباراة التى جمعت الفريقين اليوم على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

جاءت جميع الأهداف في الشوط الأول من المباراة، وجميعهم فى غضون 11 دقيقة فقط، حيث تقدم الأرجنتيني جونزالو هيجواين بالهدف الأول للبلوز من تمريرة الاسباني سيزار أزبلكويتا فى الدقيقة 20، ثم تعادل كالوم تشامبرز لأصحاب الأرض في الدقيقة 28 من عمر المباراة.

بعدها بثلاث دقائق سجل الإيطالي جوجرينهو الهدف الثاني لبلوز من تمريرة للنجم البلجيكي إدين هازارد، وهو الهدف الذى فاز به البلوز وحصد الثلاث نقاط.

وأرتفع رصيد تشيلسي إلى النقطة 56 فى المركز السادس بجدول الدوري الانجليزي، بينما احتل فولهام المركز الـ19 برصيد 17 نقطة.