شكرا لقرائتكم عبدالعزيز الفيصل عضواً في "تنفيذي" الأولمبي الآسيوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - زكت الجمعية العمومية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، ليكون عضواً في المكتب التنفيذي بالمجلس الأولمبي الآسيوي 4 سنوات قادمة، وذلك مساء يوم الأحد في العاصمة التايلاندية بانكوك.

وسيتولى الأمير عبدالعزيز رئاسة لجنة التعليم 4 سنوات كذلك، بالإضافة إلى عضوية المجلس التنفيذي في اللجنة الأولمبية الآسيوية.

