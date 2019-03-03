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شكرا لقرائتكم عبدالعزيز الفيصل عضواً في "تنفيذي" الأولمبي الآسيوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - زكت الجمعية العمومية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، ليكون عضواً في المكتب التنفيذي بالمجلس الأولمبي الآسيوي 4 سنوات قادمة، وذلك مساء يوم الأحد في العاصمة التايلاندية بانكوك.
وسيتولى الأمير عبدالعزيز رئاسة لجنة التعليم 4 سنوات كذلك، بالإضافة إلى عضوية المجلس التنفيذي في اللجنة الأولمبية الآسيوية.
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